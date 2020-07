Haley Joel Osment raakte ongeschonden uit kindsterretje-periode: “Behalve toen ik gearresteerd werd voor dronken rijden” SDE

Bron: The Guardian 0 Celebrities “I see dead people." Het is een zin die onlosmakelijk verbonden is met Haley Joel Osment (32), de acteur die ze in de filmklassieker ‘The Sixth Sense' uitsprak. Nu, 21 jaar later, blikt hij in The Guardian terug op z'n tijd als kindsterretje.

Ondertussen is Haley Joel Osment 32. Hoewel hij altijd is blijven acteren - met recent onder meer rollen in ‘What We Do in the Shadows’, ‘The Kominsky Method’ en ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ - blijft hij voornamelijk bekend van z'n tijd als kindsterretje. ‘The Sixth Sense', ‘Forrest Gump’, ‘Pay It Forward’,... Met z'n schattige snoetje en acteertalent spatte hij van het scherm.

Maar toen hij achttien was, vertrok hij naar New York om er experimenteel theater te gaan studeren. Dat vertelt Osment in The Guardian. “Ik speelde heel lang rollen die bijna niemand zag. Dat was misschien niet de beste carrièrezet, maar uiteindelijk was het voor mij wel belangrijk om uit te vogelen of dit wel was wat ik de rest van mijn leven wilde doen.” In die periode liet Osment ook een volle baard staan: “Om te proberen om me in het openbaar te verstoppen”, zegt hij. “Maar het werkte helemaal niet."

Volgens Amerikaanse media raakte Osment redelijk ongeschonden uit z'n periode als kindsterretje - wat niet iedereen gegeven is. Denk maar aan Lindsay Lohan of Amanda Bynes. Slechts één keer werd hij gearresteerd voor dronken rijden. “Maar dat was een verschrikkelijke fout van een arrogante tiener", zegt de acteur. “Het had niets te maken met Hollywood." Dat kindsterretjes vaak tot een spectaculaire (en trieste) ontploffing komen, klopt wel, zegt Osment. “Maar ik denk dat het percentage mensen met een positieve ervaring als kindacteur veel hoger ligt dan wat de meeste mensen zich inbeelden. Je hoort gewoon niet zo vaak over de kindsterren die zich aan iets anders wagen dat voor hen wel werkt, of die zo'n lange carrière hebben dat hun periode als kindsterretje naar de achtergrond verdwijnt."

Z'n eigen ervaring was bijvoorbeeld veel positiever dan die van z'n jongere zusje, Emily Osment (28), die in de Disney-show ‘Hannah Montana' meespeelde. “Die show was er duidelijk op gericht om een soort manie in die leeftijdsgroep teweeg te brengen", zegt de acteur. “Ze moest leren omgaan met heel wat vreemdere privacy-inbreuken, het gebrek aan een normaal schoolleven. En dat verergerde allemaal omdat ze op sociale media móest zitten. Ik heb dat tot m’n 27ste kunnen afwenden.”

