Hailey Bieber over de keerzijde van sociale media: “Er ontstaat een valse realiteit” KD

13 januari 2019

16u48

Bron: BuzzFeed 0 Celebrities Hailey Bieber (22), ook bekend onder haar meisjesnaam Hailey Baldwin, gruwelt soms van sociale media. Dat kaart het model aan in een interview met BuzzFeed. “Volgens mij is het gebruik van sociale media schadelijk voor je gezondheid.”

Hailey, die vorig jaar met popster Justin Bieber huwde, heeft bijna 17 miljoen volgers op Instagram. Haar leven lijkt enkel uit vrolijke dingen te bestaan, maar in een interview met BuzzFeed kaart de it-girl aan dat ze ook de keerzijde van de medaille kent. “Mensen volgen elke stap die ik zet, dat is heel moeilijk omdat ze alles uit mijn leven heel hard uitvergroten. Ik lees de dingen die over mij geschreven worden”, zegt ze.

“Mensen voelen zich vrij als ze achter een computerscherm zitten. Ze denken dat ze dit alter ego kunnen aannemen en mensen kunnen pesten om zichzelf beter te voelen. Ze pesten mensen die ze zelf niet eens kennen. Ik vind het eng dat mensen dingen zeggen en voor waar aannemen over iemand die ze niet kennen. Je begint aan alles te twijfelen. Zulke dingen lezen doet iets met je ziel als je er te veel aandacht aan geeft”, klinkt het bezorgd.

“Ik denk dat het erg belangrijk is om soms even een pauze van sociale media te nemen. Soms verwijder ik Instagram voor een paar dagen van mijn gsm. Dat werkt bevrijdend”, geeft het model mee. “FOMO (fear of missing out, nvdr.) zorgt ervoor dat we gek worden omdat we niet alles kunnen volgen. Volgens mij is dat schadelijk voor je gezondheid.”

Hailey heeft het in haar interview met BuzzFeed ook over de vele jongeren die met depressieve gevoelens kampen door de perfecte plaatjes die iedereen op sociale media post. “Er ontstaat een valse realiteit op het internet”, weet de vrouw van Justin Bieber. “Je kijkt naar mensen hun leven door foto’s, maar je ziet niet hun hele leven.” Om niet bij te dragen aan dat probleem, heeft Hailey haar gebruik van sociale media aangepast. “Ik gebruik sociale media vooral als verlengstuk van mijn werk, meer dan dat ik het gebruik om te pronken met mijn leven.”