Hailey Baldwin verdedigt Justin Bieber na spottende reactie Tool-frontman SD

16 juli 2019

20u31 0 Celebrities Dat Justin Bieber (25) fan is van metal, is misschien onverwacht, maar dat is nog geen reden om hem belachelijk te maken, vindt zijn echtgenote Hailey Baldwin (22). Ze reageert dan ook kwaad op een spottende reactie van Tool-frontman Maynard James Keenan (55).

Vorige week liet Justin Bieber zijn appreciatie blijken voor het nummer ‘The Pot’ van Tool. Maynard James Keenan, de frontman van de metalgroep, was niet echt opgezet met zijn beroemde fan, en reageerde met één woord op het nieuws: “Tegenvaller.”

Hailey, de vrouw van Justin Bieber, kon niet lachen met de commentaar van Keenan. Ze reageerde verbolgen op Twitter: “Hij gaf aan dat hij fan was van je muziek. Dat hij opgroeide terwijl hij naar je muziek luisterde”, schreef het model. “Je moet erg ontevreden zijn met jezelf als je mensen die hun waardering voor je uitrukken, zo klein wil doen voelen. Dat is erg kinderachtig en kwetsend. Ik hoop dat je wat zelfvertrouwen vindt. Dit is een teleurstellende houding.”