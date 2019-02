Hailey Baldwin steunt Justin Bieber tijdens zijn depressie KD

28 februari 2019

09u43

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber (24) heeft veel steun aan zijn vrouw Hailey Baldwin (22), nu hij kampt met depressies. Volgens US Weekly is Hailey zijn rots in de branding in deze, voor hem, zware tijden.

"Hailey zal hem niet verlaten en hij haar ook niet. Ze heeft hem zo ontzettend veel steun geboden tijdens het proces waar hij momenteel doorheen gaat”, aldus een insider.

Hoewel Justin en Hailey volledig vertrouwen in elkaar en hun relatie hebben, zou de zanger wel een beetje zenuwachtig zijn over het feit dat hij niets op papier heeft laten zetten toen hij met Hailey trouwde. "Daar hebben ze nu wel wat gedoe over, maar ze komen er samen vast wel uit.”

Justin en zijn vrouw zijn de afgelopen tijd regelmatig samen gespot bij een gym in Hoboken, New Jersey, waar ze boksles krijgen. Dit zou de zanger helpen om zijn gedachten weer beter op een rijtje te krijgen.