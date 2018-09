Hailey Baldwin over negatieve reacties op verloving: "Het raakt me niet" SD

03 september 2018

14u41

Bron: ANP 0 Celebrities Hailey Baldwin (21) probeert negatieve reacties op haar verloving met Justin Bieber (24) te vermijden. Dat vertelt het model aan het Australische magazine Stellar.

Toen Justin in juli bekendmaakte dat hij Hailey ten huwelijk had gevraagd, waren niet al zijn fans daar even blij mee. "Ik heb niet het idee dat het mij echt heeft geraakt", aldus Hailey in het interview. "Ik heb geleerd dat het voor nu beter is als ik de negativiteit negeer, zodat ik volop kan genieten van deze fase in mijn leven."

Justin heeft vaker te maken gehad met fans en volgers die boos reageren op vriendinnen. Toen hij in 2016 iets had met Sofia Richie (20), verwijderde hij zelfs zijn Instagram om die reden. Een aantal dagen daarvoor had hij zijn volgers nog gewaarschuwd. "Dit loopt uit de hand. Als jullie echte fans zouden zijn, zouden jullie niet zo gemeen doen tegen mensen die ik leuk vind."