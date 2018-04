Hailey Baldwin onthult dat ze al 19 tattoo's heeft... maar waar dan? MVO

13 april 2018

08u36 0 Celebrities Hailey Baldwin (21) heeft naar eigen zeggen 'bijna geen plaats meer over' voor tattoo's, ook al zou niemand zeggen dat ze er heeft. Zo bekende het model dat ze al negentien kleine tattoo's heeft, verspreid over haar hele lichaam.

Baldwin houdt de tekeningen graag onopvallend en simpel. Nadat ze haar laatste twee tattoo's liet zetten besloot ze dat het even genoeg was geweest, omdat ze plaats wil overhouden voor de namen van haar toekomstige kinderen.

Wie goed zoekt, kan wel degelijk een paar tattoo's bespeuren op haar lichaam. De meest opvallende is het romeinse cijfer voor 10 juni, 1990 op haar onderarm. Een eerbetoon aan haar ouders, want dat is hun trouwdatum.

Hieronder een overzichtje van haar andere aanwinsten:

@voguemexico 💓 Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwin) op 05 apr 2018 om 22:10 CEST

Een kleine ster op haar vinger.

rehearsal day for @iheartradio awards 📸📸 @joetermini Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwin) op 10 mrt 2018 om 03:51 CET

Het opschrift 'Pray' op haar handen. In haar nek heeft ze ook een klein kruis laten tatoeëren, gezien ze erg gelovig is.

Net als haar nichtje Ireland Baldwin, de dochter van Alec Baldwin, heeft ze haar achternaam op haar vinger laten schrijven.