Hailey Baldwin moest wennen aan media-aandacht Justin Bieber: “Mijn familie zorgt ervoor dat ik dicht bij mezelf blijf”

17 oktober 2018

09u16

Bron: Harper's Bazaar 0 Celebrities Hailey Baldwin (21), het model dat vorige maand in het grootste geheim met Justin Bieber (24) trouwde, moest wennen aan de media-aandacht die bij haar relatie kwam kijken. Dat vertelt ze in Harper’s Bazaar.

“Ik heb het afgelopen jaar meer aandacht gekregen dan ik daarvoor ooit gehad had. Daar heb ik veel uit geleerd”, vertelt Hailey in het blad. “Het is belangrijk om je balans te vinden en te weten wanneer je de batterij weer even moet opladen. Het is niet makkelijk om aan je mentale en fysieke toestand te denken als je altijd maar doorgaat. Vorig jaar was ik veel minder in balans dan nu”, klinkt het. Het model vertelt ook wat haar helpt om met de voetjes op de grond te blijven. “Mijn familie zorgt ervoor dat ik dicht bij mezelf blijf, net als de kerk en mijn bokslessen.”

In het interview vertelt Hailey ook hoe gek ze is op haar echtgenoot. “Justin is geweldig”, lacht ze. “Hij kan alles op zo’n goede manier. Het is te gek om hem bezig te zien. Ik sta elke keer opnieuw versteld.”

