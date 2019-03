Hailey Baldwin maakt zich zorgen over geobsedeerde fans: “Jullie kennen ons niet” SD

22 maart 2019

15u55

Bron: Cosmopolitan 0 Celebrities Hailey Baldwin (22) heeft zich in een interview met het Amerikaanse Cosmopolitan bezorgd uitgelaten over de vele aandacht die haar huwelijk met Justin Bieber (25) haar heeft opgeleverd.

“Het probleem is onder andere dat jongeren geobsedeerd raken door mensen. Als ze dan het gevoel hebben dat die mensen gekwetst zijn, dan hebben ze medelijden met hen en voelen ze zich ook gekwetst of wat het ook is. Ze denken dat ze die beroemde mensen kennen omdat hun leven zo openbaar is. En ik denk dat het dat is wat me zo frustreert”, vertelt het model aan Cosmopolitan. “Ik bedoel: je kent me niet echt. Je kent hem niet. Je kent deze mensen niet echt. Wat ik echt raar vind, is dat ze scenario’s in hun hoofd bedenken over wat er volgens hun gebeurt of wat ze denken dat er moet gebeuren. Dat is zo dom.”

De 22-jarige Baldwin heeft wel haar manieren om met de constante aandacht om te gaan. “Ik lees de commentaren niet meer”, vertelt ze. “Het raakt je nog altijd wel op een bepaald niveau. Dus je moet je brein echt trainen: ‘Waarom raakt het me eigenlijk? Ik ken deze mensen niet, zij kennen mij niet, ze maken geen deel uit van mijn leven of mijn relatie.’ Mensen kunnen gemeen zijn, dus als je niet wil dat het je raakt, dan moet je de commentaren niet lezen zodat ze je ziel niet kunnen raken.” Daarnaast neemt het model af en toe een pauze van sociale media. “Soms verwijder ik mijn Instagram-account voor een paar dagen, wat best aangenaam is. Ik doe dat wanneer ik het gevoel krijg dat ik niet om zou kunnen met wat mensen zeggen of wanneer ik het niet kan vermijden.”