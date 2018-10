Hailey Baldwin legt ‘Hailey Bieber’ vast als handelsmerk SD

21 oktober 2018

14u43

Bron: TMZ 0 Celebrities Hailey Baldwin (21), die volgens geruchten recent trouwde met Justin Bieber (24), zou de achternaam van haar vriend inmiddels hebben geregistreerd als handelsmerk. Dat blijkt uit documenten die entertainmentsite TMZ in handen heeft.

Volgens TMZ zou het model de naam willen gebruiken voor een kledinglijn die ze aan het ontwikkelen is.

Bieber en Baldwin hebben de geruchten over hun huwelijk niet bevestigd, maar TMZ meldde begin deze maand dat zij in september trouwden in het gemeentehuis van New York. Huwelijkse voorwaarden zijn hierbij niet opgesteld, zo wordt beweerd. De entertainmentsite meldt dat het grote huwelijksfeest “vermoedelijk ergens in de komende maanden zal plaatsvinden in New York of in Canada”, Biebers geboorteland.

Bieber en Baldwin hebben zich in juli verloofd. De zanger vroeg zijn vriendin tijdens een vakantie op de Bahama’s ten huwelijk.