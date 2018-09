Hailey Baldwin introduceert verloofde Justin Bieber in modewereld Showredactie

07 september 2018

15u13

Bron: AD 0 Celebrities Superster Justin Bieber (24) en zijn vriendin Hailey Baldwin zijn gisteren gespot bij de New York Fashion Week. De twee gingen naar een modeshow van John Elliot, kwamen hand in hand lopend aan en zaten vervolgens op de eerste rij om zijn creaties te bewonderen.

Volgens Amerikaanse media introduceert Baldwin met het bezoek haar verloofde in de internationale modewereld, waarin zij geen onbekende is. De 21-jarige dochter van acteur Stephen Baldwin loopt als model vaak modeshows en siert covers van toonaangevende modebladen.

Justin kleedde zich zoals gewoonlijk heel casual en verscheen in een baggy trui en trainingsbroek met Nike sneakers terwijl Hailey voor een modieuze look ging met een korte jeanshort die haar lange benen extra in de verf zet. Volgens een bron dicht bij het koppel probeert Hailey Justin aan te sporen zich meer te verzorgen en zich netter te kleden. Benieuwd of dit uitje een eerste stap in die richting kan betekenen.

In juli maakte Justin bekend dat hij Hailey ten huwelijk heeft gevraagd. Wanneer de twee gaan trouwen, is nog niet bekend.

