Hailey Baldwin en Justin Bieber stappen opnieuw in het huwelijksbootje: grote liefde met een religieus tintje

30 september 2019

13u21

Bron: HollywoodLife/PEOPLE 0 Celebrities Na lang dralen is het eindelijk zover: vandaag stappen Justin Bieber en zijn Hailey voor de tweede keer in het huwelijksbootje. Nadat ze op 13 september 2018 al in New York voor de wet trouwden, volgt er vandaag een religieuze ceremonie in Bluffton, South Carolina.

Keer op keer stelden Justin Bieber en zijn echtgenote Hailey een datum voor hun religieuze ceremonie uit, maar uiteindelijk konden ze toch de knoop doorhakken. Vandaag, op 30 september, zullen ze hun geloften afleggen. Plaats van het gebeuren? De Montage Palmetto Bluff, een luxueus resort in Bluffton, South Carolina, dat voor de gelegenheid helemaal werd afgehuurd én vandaag uitzonderlijk ook niet toegankelijk is voor het grote publiek. Dat het koppel het zo ver ging zoeken, kwam best als een verrassing, aangezien Bieber uit Canada komt en Baldwin in New York opgroeide. Een echte link met de locatie is er dus niet.

Twee dagen geleden vertrokken Justin en Hailey al in een privéjet vanuit Los Angeles naar South Carolina. Naar verluidt zullen ook verschillende beroemdheden de reis naar Bluffton maken, waaronder Katy Perry, Kendall Jenner en Daniel Caesar. Die laatste - een van de favoriete muzikanten van het koppel - zou naar verluidt een liedje zingen op de ceremonie.

De twee kijken erg uit naar de festiviteiten, klinkt het. “Ondanks een moeilijke tijd, zijn het gewoon twee jongeren die enorm verliefd zijn", vertelt een bron aan PEOPLE. “Hailey is zo'n lieve, pure schat en haar leven is eenvoudig en ongecompliceerd. En dat is iets waar Justin al lang naar op zoek is, of hij het nu besefte of niet. Hailey bezorgt hem stabiliteit en zij wil samen met hem een liefdevolle, gelukkige thuis en familie opbouwen.” Dat hun tweede huwelijk een religieus tintje heeft, is erg belangrijk voor het koppel. “Hun huwelijk is geworteld in hun geloof”, vertelt de bron. “Wanneer het moeilijk gaat, steunen ze op hun priesters en hun vrienden uit de kerk.”

Emoties

Ook de website HollywoodLife laat enkele insiders aan het woord. “Hailey is zo blij dat al haar geliefden, haar hele familie en haar dierbaarste vrienden haar zullen omringen op deze speciale dag”, laten die optekenen. “Ook al zijn ze al getrouwd en beschouwen ze zichzelf ook als dusdanig, dan nog is dit een erg belangrijke dag voor hen allebei: ze engageren zich namelijk voor elkaar met God en al hun geliefden als getuigen.” En Justin, die hoopt vooral dat hij zijn emoties in bedwang kan houden, zo blijkt. “Justin kan het bijna niet geloven dat hij in het aanzien van God zijn ja-woord zal geven, en hij kan niet wachten tot hij Hailey’s jurk gaat zien", vertelt een bron. “Hij kan zich niet voorstellen hoe prachtig ze eruit zal zien. Het enige waarover hij zenuwachtig is, is of hij gaat huilen of niet. Er spelen zoveel emoties mee dat hij nu al zeker weet dat de dag zelf perfect zal zijn, maar hij heeft wel last van die typische zenuwen die iedere man op zijn trouwdag voelt.”

Na de festiviteiten gaat het koppel op huwelijksreis.

Nog een blik op de trouwlocatie