Hailey Baldwin doneerde loon voor geflopt Fyre Festival aan goede doel (maar we mogen niet weten hoeveel) MVO

07 februari 2019

16u06

Bron: Metro UK 0 Celebrities Topmodel Hailey Baldwin (22), aka mevrouw Justin Bieber, doneerde het loon dat ze kreeg om het geflopte Fyre Festival te promoten aan het goede doel. Ze zegt er wel niet bij over welk bedrag het precies gaat.

Baldwin werd samen met een groep andere modellen, waaronder Kendall Jenner en Bella Hadid, ingehuurd om reclamefilmpjes voor het Fyre Festival op te nemen. Het event staat ondertussen bekend als de grootste festivalflop uit de geschiedenis. Aan bezoekers werd er een prachtig eiland vol mooie hotels, het beste eten en de beroemdste dj’s beloofd. In plaats daarvan kregen ze gammele tentjes en boterhammen met kaas.

Net daarom besloot Baldwin om het geld dat ze kreeg voor die ‘false advertising’ niet te houden. Tijdens een spelletje ‘Fill Your Guts Or Spill Your Guts’ met talkshowpresentator James Corden in ‘The Late Late Show’, gaf ze mee: “Ik ga het exacte bedrag niet noemen, maar laat ons zeggen dat ik een heel gulle donatie aan het goede doel heb gedaan.”

Haar statement komt er na berichtgeving over de rechtszaak die tegen de Fyre Festival-organisatoren werd aangespannen: ook Baldwin en de andere modellen worden opgeroepen om te getuigen op het proces, gezien ze zich mede schuldig hebben gemaakt aan valse reclame.