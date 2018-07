Hailey Baldwin aan de slag voor Adidas SD

19 juli 2018

18u53

Bron: ANP 0 Celebrities Hailey Baldwin (21) gaat aan de slag als style creator voor Adidas bij de Britse sportfashion retailer JD. Het model laat op Instagram weten verheugd te zijn over de samenwerking. "Ik ben heel enthousiast om mijn officiële rol te mogen aankondigen. Er komen superleuke spullen aan deze herfst/wintercollectie! Houd deze site in de gaten."

Hailey is nog steeds op reis met haar kersverse verloofde Justin Bieber (24), die haar op de Bahama's ten huwelijk vroeg. De twee vlogen daarna naar New York, om vervolgens door te reizen naar Miami en Atlanta. Hier werd het aanstaande bruidspaar gespot op de golfbaan, waar Justin zijn verloofde de techniek van de sport probeerde bij te brengen.

Baldwin is dolgelukkig met haar verloving, zo liet ze eerder via sociale media weten. "Ik weet niet precies wat ik in mijn leven gedaan heb om zoveel geluk te mogen ontvangen. Ik dank God dat ik mijn leven met zo'n geweldig persoon mag delen. Er zijn geen woorden om mijn dankbaarheid uit te drukken."

Excited to announce my official role as @adidasoriginals Style Creator exclusively for @jdofficial @jdwomen. Amazing stuff coming for FW18!! Watch.This.Space. #createdwithadidas #MeInJD #CreatorSeries Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwin) op 18 jul 2018 om 17:44 CEST

@adidasoriginals fam 👊🏼 Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwin) op 18 jul 2018 om 18:12 CEST