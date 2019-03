Hagrid uit ‘Harry Potter’ zit in een rolstoel Redactie

14 maart 2019

09u22

Bron: AD.nl 0 Celebrities Robbie Coltrane (69) moet voorlopig even in een rolstoel door het leven. De Schotse acteur, vooral bekend van zijn rol als halfreus Hagrid in de ‘Harry Potter’-films, had al langere tijd last van artrose in zijn knie en kan daarom bijna niet meer normaal lopen.

De rolstoel is gelukkig een tijdelijke oplossing, melden verschillende Britse media. Coltrane gaat namelijk binnenkort in de Verenigde Staten onder het mes en krijgt daar een nieuwe knie. In 2016 werd bij een kijkoperatie onder meer duidelijk dat de acteur geen kraakbeen meer in zijn knie heeft.

Lopen is pijnlijk voor de man en gaat moeizaam, vandaar dat hij sinds een paar jaar noodgedwongen gebruik moet maken van een wandelstok. Na de ingreep hoopt 'de halfreus' weer ‘als een elfje rond te kunnen rondhuppelen’.

