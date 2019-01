Had Freddie Mercury écht te veel tanden zoals beweerd in ‘Bohemian Rhapsody’? Dit is het gekke (maar ware) verhaal MVO

09 januari 2019

16u44 0 Celebrities Wie de biografische Queen-film ‘Bohemian Rhapsody’ gezien heeft, herinnert zich misschien nog wel het moment waarop Freddie Mercury te horen krijgt dat hij “met zo’n lelijk gebit” nooit een leadzanger zou kunnen worden”. Daarop zegt hij: “Tja, ik ben geboren met 4 extra snijtanden.” En raar maar waar, dat klopt ook.

Rami Malek, de acteur die Mercury vertolkt, gaf dat weetje mee via zijn script. Het deed vele fans afvragen of Freddie écht te veel tanden had. Het antwoord op die vraag is simpelweg ‘ja’, Mercury had 4 extra tanden achteraan in zijn mond, die de rest van zijn tanden naar voren duwden. Daardoor ontwikkelde hij een serieuze overbeet.

Schaamte

Dat bezorgde hem een hoop schaamte, zo verklaart zijn voormalige persoonlijk assistent Peter Freestone. “Hij bedekte zijn tanden altijd met zijn bovenste lip of hij hield zijn hand voor zijn mond”, zegt hij. “Hij durfde ze in het openbaar niet laten zien, maar als hij thuis was trok hij zich er niets van aan.”

Gezien die bewuste tanden zo’n iconisch deel van Mercury zijn geworden, moest Malek zich al een jaar voor de start van de opnames een prothetisch gebit laten aanmeten. Die tijd had hij nodig om aan de tanden gewend te raken en er normaal mee te kunnen spreken én zingen.

Geen operatie

Als Mercury zich zo ergerde aan zijn tanden, waarom liet hij ze dan niet onder handen nemen door een tandarts? “Hij was bang dat er medische gevolgen zouden zijn”, klinkt het. “Of zowaar nog erger: dat zijn iconische zangstem erdoor aangetast zou worden. Het zegt veel dat hij zijn kunst voor zijn uiterlijk plaatste. Hij was een echte artiest.”