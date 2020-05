Hackers dreigen geheime Hollywoodcontracten vrij te geven en eisen miljoenen LOV

16 mei 2020

Bron: Page Six 2 Celebrities Heel wat Hollywoodsterren houden hun adem in: hackergroep REvil dreigt een hoop privédocumenten op straat te gooien en eist losgeld. Onder de getroffen sterren zitten grote namen zoals Bruce Springsteen, Lady Gaga en Madonna.

Grubman is één van de grootste advocatenkantoren ter wereld als het aankomt op het vertegenwoordigen van grote sterren. Het kantoor krijgt dan ook een stevige klap te verwerken: hackergroep REvil kon via een cyberattack inbreken in de archieven van het bedrijf. Daarmee konden ze voor maar liefst 756 gigabytes aan documenten buitmaken. Daardoor lopen heel wat cliënten van het kantoor er nerveus bij, want die geheime gegevens dreigen op straat te belanden als er geen ‘losgeld’ op tafel verschijnt.

De documenten zouden zowat de grootste zakelijke deals in showbizz bevatten. Zo maakte Sean ‘Diddy’ Combs ooit een deal met een wodkamerk Ciroc en dat ging vermoedelijk om 100 miljoen dollar. Ook het contract van U2 met platenlabel Universal Music, dat volgens geruchten 300 miljoen dollar waard was, zit in het rijtje. Andere grote namen die rekenen op de diensten van Grubman zijn onder anderen Madonna, Mariah Carey, Priyanka Chopra en Bette Midler.

Het kantoor is niet van plan de eis in te willigen en 42 miljoen dollar (38,8 miljoen euro) op tafel te leggen. De hackers reageerden daarop door al een stapel documenten over Lady Gaga op te laden naar het dark web. Daar stond niets verrassend in, maar de getroffen sterren vrezen dat het maar het topje van de ijsberg is, en weten dus zo met zekerheid dat de hackers wel degelijk in het bezit zijn van de archieven.