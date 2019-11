Haar vrienden weten het zeker: “Adele is in topvorm dankzij Beyoncé” BDB

08 november 2019

14u55

Adele (31) stal vorige maand nog de show op het verjaardagsfeestje van Drake (33). In haar zwarte jurk zag de zangeres er slanker uit dan ooit. Die metamorfose zou ze te danken hebben aan de hulp van collega Beyoncé (38).

Dat Adele en Beyoncé een goeie band hebben is geen geheim. Toen de ‘Hello’-zangeres in 2017 een Grammy won, droeg ze die op aan Queen B, die ook genomineerd was. “Ik ben jullie heel erg dankbaar, maar Beyoncé is mijn leven. Door haar voel ik me zo sterk. En door haar staan m'n zwarte vrienden sterk in hun schoenen." Ook Beyoncé liet eerder in interviews al weten dat het respect wederzijds is: “Adele is zo grappig en ze kent haar prioriteiten. Bovendien is ze de meest bescheiden persoon die ik ooit gekend heb.”

Volgens een vriendin van Adele zou Beyoncé nu een grote invloed gehad hebben op de metamorfose van de zangeres. Op het verjaardagsfeest van Drake enkele weken geleden was namelijk duidelijk te zien dat ze enkele kilo’s was afgevallen. “Ze hebben samen SoulCycle-lessen gevolgd - een soort van disco spinning - en Beyoncé heeft Adele voorgesteld aan haar choreografen. Ze is echt een inspiratiebron voor haar.”

Adele kende de voorbije maanden bewogen tijden. In april maakte de zangeres haar relatiebreuk bekend met Simon Konecki na een huwelijk van amper twee jaar. De Britse liet al weten dat ze die moeilijk periode verwerkte door te sporten. “Vroeger huilde ik, nu zweet ik”, grapte ze eerder op Instagram.

Dieet

Daarnaast zweert Adele ook bij het ‘sirtfood’-dieet. Daarbij eet je alleen voedingsmiddelen die sirtuïnes bevatten, een groep eiwitten die je metabolisme flink aanzwengelen, vet helpen verbranden en je spieren versterken. Je vindt die ‘sirtfoods’ onder andere terug in aardbeien, koffie, boekweit, olijfolie, dadels, walnoten en selderij.

De metamorfose van Adele hangt samen met de comeback die de zangeres aan het voorbereiden is. Momenteel vertoeft ze namelijk in de studio voor de opnames van een nieuwe cd.