Haar van Frank Sinatra onder de hamer

05 april 2018

06u27

Fans van Frank Sinatra kunnen een bijzonder aandenken aan de zanger bemachtigen. Tijdens een veiling van een aantal persoonlijke spullen van 'Ol' Blue Eyes' wordt onder meer een handvol haar van Sinatra aangeboden.

De veiling is volgens de New York Post opgezet door een familie die jarenlang werkte voor de zanger. Het haar hebben ze van de vloer geveegd toen Sinatra op zijn 78e thuis een knipbeurt kreeg. Bieden op het zakje haar kan vanaf 1000 dollar (815 euro).

Andere memorabilia die tijdens de veiling te koop zijn, zijn onder meer kledingstukken, brillen en een fles pijnstillers die Sinatra blijkbaar in april van 1998 gebruikte. Een maand later overleed de My Way-zanger op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval.

De veiling zou een kleine 25.000 euro moeten opleveren.