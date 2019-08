Haar laatste wraakactie tegen Brad Pitt: Angelina Jolie eist plots kasteel in Zuid-Frankrijk op

02 augustus 2019

13u44

De echtscheiding van Brad Pitt (55) en Angelina Jolie (44) is in een onvervalste oorlog uitgemond. Over alles maakt het ex-koppel ruzie, en ze zijn bereid het hard te spelen. Zo wil Angelina Jolie plots hun Franse kasteel opeisen, dat Pitt destijds voor zo'n 55 miljoen euro kocht . Dat blijkt uit de claim van haar advocaat.

Na bijna drie jaar zijn de twee acteurs nog steeds aan het touwtrekken over allerlei zaken, ook al zijn ze inmiddels ‘officieel single’. Zo waren de kinderen en inboedel al onderwerp van gesprek en is nu het Chateau Miraval, waar de twee elkaar in 2014 het jawoord gaven, aan de beurt. De actrice zou tijdens de afwezigheid van Brad - die op promotour is voor zijn nieuwe film ‘Once upon a time in Hollywood’ - een bezoek hebben gebracht aan het kasteel, om de boel er grondig te inspecteren. Vervolgens kwam haar advocaat, Joseph Mannis, met de bewuste claim het kasteel op te eisen.

Waarom Angelina het kasteel in haar bezit wil hebben, is niet bekend. “Als er iets gevoelig moet liggen, dan toch Château Miraval”, zeggen Hollywood­watchers. “Al die zorgeloze vakanties met de kinderen vroeger. Hun huwelijk in de schitterend gerestaureerde kapel van het kasteel... Het zou niet meer dan normaal zijn als Brad en Angelina het domein willen verkopen, zodat ze van al die mooie maar nu vooral pijnlijke herinneringen af zijn. Maar niet dus.” Het domein zou jaarlijks wel zo’n 13 miljoen euro aan zelf geteelde wijn opleveren, en ook de ‘Miraval Extra Virgin’-olijfolie van Angelina bleek ondanks de prijs van 85 euro per fles een grote hit. De actrice zal er dus in ieder geval flink op vooruit gaan.