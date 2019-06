Haar beroep is afgewezen: liefdesbrief van Tupac aan Madonna mag geveild worden SD

05 juni 2019

12u30

Bron: Page Six 0 Celebrities Pech voor Madonna (60): hoewel ze haar uiterste best gedaan heeft om de verkoop tegen te houden, mogen een aantal van haar persoonlijke spullen nu toch geveild worden. Dat heeft de rechtbank in Manhattan beslist. Het gaat onder meer om een liefdesbrief die ze kreeg van rapper Tupac Shakur en satijnen ondergoed.

Madonna spande een rechtszaak aan tegen de veilingwebsite Gotta Have It! Collectibles en voormalig kunstadviseur Darlene Lutz omdat ze enkele van haar persoonlijke spullen in juli 2017 te koop aanboden op hun website. De items - waaronder een liefdesbrief van Tupac Shakur, satijnen ondergoed en een borstel met haren van de zangeres in - verdwenen tijdens een verhuizing in 2004.

In april 2018 verwierp een rechtbank in Manhattan haar zaak al omdat Madonna te lang gewacht zou hebben om klacht neer te leggen, waardoor de verjaringstermijn van drie jaar verlopen was. De rechter oordeelde toen ook dat een schikking die ze eerder trof met Lutz in verband met een ruzie over kunstwerken, Madonna belet een nieuwe zaak tegen haar te starten. De zangeres ging in beroep tegen die beslissing, maar haar beroep is nu opnieuw afgewezen. Haar persoonlijke spullen mogen geveild worden.

Hartley Bernstein, advocaat van Lutz en de veilingwebsite, zegt dat zijn cliënten blij zijn met de beslissing. “We hebben het gevoel dat de rechtbank de enige juiste beslissing nam. Het is goed om weten dat het gerecht blind is voor dingen zoals beroemdheid en dat feiten altijd winnen.” Het juridische team van Madonna heeft nog niet gereageerd op de beslissing.