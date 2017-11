Gwyneth Paltrow verloofd, maar het was geen verrassing MVO

Gwyneth Paltrow is verloofd met haar vlam, Brad Falchuk, met wie ze al drie jaar een relatie heeft. "Er was geen haast bij," klinkt het bij insiders. "Maar ze wist dat een huwelijk eraan zat te komen."

"Het was eigenlijk niet zo'n grote verrassing voor Gwyneth, de twee wilden al langer trouwen," zeggen vrienden van het koppel. "Ze hebben beiden al lange huwelijken gehad met andere partners. Gwyneth had zelfs al heel lang een ring gekregen, maar die is ze pas recent beginnen dragen. Ze hebben alles op het gemak aangepakt."

De twee leerden elkaar kennen op de set van 'Glee', waar Brad mee het scenario schreef en Gwyneth een gastrol vertolkte. Ze zouden al een jaar aan het daten geweest zijn voor ze hun romance officieel aankondigden in 2015.