Gwyneth Paltrow verkoopt kaars die naar haar vagina ruikt en mensen staan massaal in de rij

12 januari 2020

08u25

Dat Gwyneth Paltrow (47) met haar 'alternatieve' lifestylebedrijf Goop regelmatig bedenkelijke producten op de markt brengt, is intussen bekend. Toch wist de actrice iedereen weer met verstomming te slagen, toen ze plots een kaars op de markt bracht met de beeldende naam 'This Smells Like My Vagina'. Hoewel één kaars zo'n 67,50 euro kost, was de volledige voorraad na amper één uur al uitverkocht.

Gwyneth Paltrow leeft van de bizarre - en volgens sommigen twijfelachtige - adviezen. De actrice brengt sinds 2008 een wekelijkse e-nieuwsbrief uit genaamd Goop, waarin ze onder andere schrijft over mode, accessoires, kunst en cultuur. Haar merk kon al meerdere malen op argwaan rekenen, onder andere omdat ze op haar lifestylewebsite soms bizarre tot ronduit gevaarlijke tips zou geven. Zo promootte ze al een dildo van 13.000 euro, liet ze zich vrijwillig steken door bijen om haar jeugdige uitstraling te behouden en riep ze op een geitenmelkdieet van 8 dagen te volgen, waarbij je ook allerlei anti-parasietkruiden moet slikken.

Toch is er klaarblijkelijk een publiek voor haar alternatieve tips en producten. Haar geurkaars ‘This Smells Like My Vagina’ is immers al volledig uitverkocht. Het begon volgens Paltrow nochtans als grap tussen haar en haar parfumeur Douglas Little. De twee waren aan het experimenteren met nieuwe geuren, toen Gwyneth plots zei: “Oh, dit ruikt naar mijn vagina.” En zo gezegd, zo gedaan.

De geur werd geselecteerd en verder uitgewerkt. Volgens de website van Goop is de kaars gemaakt van geraniums, bergamot, ceder, damask rozen en muskuszaad en de geur wordt omschreven als “grappige, prachtig, sexy en onverwacht.”