Gwyneth Paltrow's Goop komt naar Europa lva

30 maart 2018

02u06

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Actrice en ondernemer Gwyneth Paltrow heeft met haar bedrijf Goop 50 miljoen dollar bij investeerders opgehaald. Paltrow kan daarmee haar lifestyle-, media- en e-commercebedrijf verder laten groeien en richt daarbij haar pijlen op Europa.

Goop kwam in december 2017 op de Canadese markt en verwacht eind 2018 in Europa te beginnen. Daarnaast is Paltrow van plan om zwaar te investeren in internationale markten met eigen winkels, evenementen en marketing.

De 45-jarige actrice brengt sinds 2008 een wekelijkse e-nieuwsbrief uit genaamd Goop. Ze schrijft onder andere over mode, accessoires, kunst en cultuur. Goop brengt inmiddels huidverzorgings- en andere producten uit, op basis van natuurlijke ingrediënten. Paltrow bracht in 2016 ook een parfum op de markt en opent steeds meer eigen winkels.

Haar merk kwam al meerdere malen in opspraak, onder andere omdat ze op haar lifestylewebsite soms bizarre tips geeft. Zo promootte ze al natuurlijke glijmiddelen, jadestenen voor je vagina, een zeepje van 22 euro tegen psoriasis en raadde ze aan je bh te verbranden om een relatiebreuk te verwerken.