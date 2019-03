Gwyneth Paltrow plande huwelijksdag vlak na haar verjaardag, zodat ze niet meer aan haar vaders dood zou denken SD

19 maart 2019

20u38

Gwyneth Paltrow (46) vertelde in een interview dat ze er specifiek voor koos om haar huwelijk met Brad Falchuk (48) enkele dagen na haar verjaardag in te plannen, zodat ze die dag niet meer zou associëren met haar vaders dood. Die stierf in 2002 toen de actrice in Italië haar verjaardag vierde.

“Mijn vader, Bruce, had keelkanker. Toen ik op reis was in Italië voor mijn dertigste verjaardag, voelde hij zich niet goed, en kreeg hij een dubbele longontsteking. Hij stierf toen ik weg was, vlak na mijn verjaardag", vertelt de actrice. “Jarenlang kreeg ik rond mijn verjaardag last van een diepe depressie. Toen dacht ik: ‘Ik moet dit op één of andere manier anders invullen, mijn vader zou dit niet voor mij gewild hebben’.” En dus trouwde Paltrow op 29 september 2018 met haar verloofde, Brad Falchuk, twee dagen na haar verjaardag.

Omdat Paltrow graag wilde dat haar vader deel zou uitmaken van de festiviteiten, trouwde het koppel in de tuin van haar huis, waar de assen van Bruce uitgestrooid werden. “Zijn assen liggen begraven onder deze prachtige boom in mijn tuin, en daar zijn we getrouwd, vlakbij mijn vader”, vertelt de actrice. “Eigenlijk op mijn vader, maar dat klinkt raar!”