Gwyneth Paltrow over ex-man: “Chris en ik waren voorbestemd voor elkaar” lva

18 januari 2019

04u49

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Hoewel ze 'bewust uit elkaar gegaan zijn', is Gwyneth Paltrow er nog altijd van overtuigd dat zij en Chris Martin voorbestemd waren voor elkaar. Dat liet de actrice weten in een interview met de Engelse UK Evening Standard.

Paltrow, die in september haar jawoord gaf aan haar tweede echtgenoot Brad Falchuk, is nog altijd zeer hecht met haar ex-man. De Coldplay-zanger en zij willen nog altijd een gezin vormen voor hun kinderen Apple (14) en Moses (12), ook al zijn ze gescheiden. "Een familie structuur kan opnieuw uitgevonden worden en een scheiding hoeft niet per definitie te betekenen dat ouders elkaar nooit meer spreken. Ik denk dat Chris en ik voorbestemd waren om samen kinderen te krijgen. Maar onze relatie is op deze manier veel beter," aldus Gwyneth.

Volgens de Oscar-winnares is haar ex zelfs een van haar beste vrienden. "Ik zie hem elke dag, spreek hem elke dag. En ja, het was zeker moeilijk soms maar als je dan ziet dat de kinderen er goed doorheen zijn gekomen, dan denk ik dat we alleen maar trots kunnen zijn op onszelf. We hebben ons gehouden aan de afspraak dat het belang van onze kinderen altijd voorop staat."