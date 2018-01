Gwyneth Paltrow openhartig over scheiding van Coldplay-zanger Chris Martin: "Ik zie hem nu als broer" TDS

26 januari 2018

20u57

Bron: CBS/YOUTUBE Celebrities Gwyneth Paltrow heeft tijdens haar bezoek aan 'The Late Show' gisteren, donderdag, nieuwe details onthuld over haar gestrande huwelijk met Coldplay-zanger Chris Martin. De actrice en Martin kunnen ondanks hun scheiding nog steeds door één deur. "Ik zie hem als een broer", laat Gwyneth in haar hart kijken.

Paltrow beschrijft de breuk tussen haar en Coldplay-zanger Chris Martin uit 2014 als een "bewuste ontkoppeling". In 2016 konden de brokken niet meer gelijmd worden, en koos het koppel voor een echtscheiding. Volgens Gwyneth was dat een "vreselijke, pijnlijke en harde ervaring".

"Het is geweldig"

Toch kan actrice, die tegenwoordig verloofd is met Glee-producent Brad Falchuk, het nog steeds goed vinden met haar ex. "Ik zie hem echt als mijn broer. We gaan erg familiaal met elkaar om. Het is echt leuk. Het is geweldig."

Talkshowhost Stephen Colbert suggereert daarop dat het "vreemd is om iemand met wie je kinderen hebt te beschrijven als een broer". Paltrow schiet meteen terug met een grapje: "Het zou de scheiding kunnen verklaren."

Bekijk het volledige interview hier: