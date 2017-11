Gwyneth Paltrow neemt ex én verloofde mee uit eten kv

Gwyneth Paltrow had afgelopen weekend een bijzondere brunch. De actrice ging samen met haar ex-man Chris Martin en haar verloofde Brad Falchuk wat eten in Los Angeles en postte een vrolijk kiekje van deze twee belangrijke mannen in haar leven op Instagram. Ze plaatste erbij: #modernfamily.

Gwyneth en Chris gingen in 2014 na 10 jaar huwelijk uit elkaar en deden dat op een, voor Hollywoodbegrippen, vrij aparte manier. De twee bestempelden hun scheiding als 'consciously uncoupling', wat zoveel inhoudt als 'bewust uit elkaar gaan'. De ex-geliefden staan nog altijd op zeer goede voet met elkaar en delen de zorg over hun kinderen Apple en Moses.

Kennelijk kan Chris het ook goed vinden met Gwyneths huidige lover Brad, naast wie hij breed lachend aan tafel zit. Over Chris en zijn liefdesleven gaan ook geruchten rond. Hij zou het meer dan goed kunnen vinden met Dakota Johnson, met wie hij eerder deze week in Israël gezien is, terwijl ze samen dineerden.

