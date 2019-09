Gwyneth Paltrow: “Mensen zijn mij dankbaar om mijn positieve manier van scheiden” KDL

27 september 2019

15u34

Bron: ANP 0 Showbizz De term ‘conscious uncoupling’, die Gwyneth Paltrow gebruikte toen ze in 2014 bekend maakte dat zij en haar toenmalige man Chris Martin uit elkaar gingen, is volgens Paltrow voor veel mensen een leidraad voor een gelukkige scheiding geworden.

Volgens Gwyneth vonden mensen het “bewust uit elkaar gaan” in eerste instantie maar een rare benadering van een echtscheiding. “Chris en ik wilden het heel graag zo doen omdat we altijd familie van elkaar blijven, ook al zijn we niet meer samen. Maar ik werd verguisd en voor gek verklaard”, vertelde Gwyneth tijdens een paneldiscussie bij de Advertising Week. Volgens de actrice is het tij inmiddels gekeerd en bedanken mensen haar juist voor haar positieve manier van scheiden. “Ze snappen nu wat ik ermee bedoelde. Ik hoor heel vaak dat men hierdoor anders naar een scheiding is gaan kijken. Hoe je leert vergeven en je boosheid opzij zet om er nog steeds samen voor je kinderen te zijn.”

De band tussen Paltrow en Martin is zelfs nog steeds zo goed, dat hij in 2018 met haar en haar nieuwe echtgenoot Brad Falchuk mee ging op huwelijksreis, samen met hun kinderen Apple en Moses.