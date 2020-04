Gwyneth Paltrow ligt niet wakker van kritiek: “Het draait niet om mij, het gaat om waar ik voor sta” SDE

08 april 2020

20u06

Bron: Town & Country 0 Celebrities Sinds Gwyneth Paltrow (47) haar acteercarrière (grotendeels) aan de wilgen heeft gehangen en lifestylewebsite Goop lanceerde, is de kritiek op haar persoon fel toegenomen. Zelf ligt ze daar niet wakker van, vertelt ze in Town & Country.

“De mensen die door mij getriggerd worden, zeggen vaak: ‘Ik vind haar niet leuk want ze is mooi en ze heeft geld’. Dat komt omdat ze zichzelf nog niet de toestemming gegeven hebben om helemaal zichzelf te zijn", denkt Gwyneth Paltrow. Het kan haar dan ook niet veel schelen als ze uitgelachen wordt: “Het doet me niets, omdat het niet over mij gaat... Het gaat om waar ik voor sta, en dat heeft gewoon met jezelf te maken.”

Haar lifestylewebsite Goop ziet ze dan weer als een plaats waar mensen “alle vragen kunnen stellen die ze maar willen, waar ze hun levens kunnen leiden op de juiste manier waarop ze dat willen, en waar ze zich krachtig genoeg voelen om moeilijke gesprekken te voeren en direct te zijn.” Hoewel zij en haar team vaak nogal bedenkelijke tips of producten adviseren op Goop - denk bijvoorbeeld aan de vaginakaars of een geitenmelkdieet - gelooft ze sterk dat haar team goed werk verricht. “Je kan je ertegen blijven verzetten, maar ik sta aan de juiste kant. Ik houd de markt goed in de gaten. Ik houd in de gaten wat er gebeurt. En ik denk dat de wellness-beweging draait om luisteren naar jezelf, kijken naar wat jou interesseert en dingen uitproberen. Ontdek waardoor je je beter voelt en vertrek van dat punt.”

Mensen helpen

Dat ze zoveel kritiek krijgt, heeft volgens Gwyneth dan ook te maken met het feit dat ze nog steeds als actrice te boek staat. “Ik wil mezelf niet onnodig van het ene naar het andere vakje verplaatsen", zegt ze. “In onze maatschappij houden we ervan als vrouwen zich op één behapbare manier gedragen, die we gemakkelijk kunnen begrijpen. Als je probeert om iets anders te zijn, vinden we dat niet leuk. Mensen konden lang niet geloven dat ik een bedrijf runde, tot ze me hoorden zeggen: ‘Ik zeg het acteren vaarwel. Ik zal nooit meer op een scherm te zien zijn.’”

“Wat zo vreemd is, is dat we allemaal zeggen dat we meer dan één ding zijn. Waarom kan ik geen accupunctuur laten doen en een wetenschappelijke paper lezen?”, zucht Gwyneth. “Ik kan intellectueel zijn, ik kan seksueel zijn, ik kan moederlijk zijn. Ik kan al die dingen zijn.”

Maar Gwyneth wil vooral mensen helpen. “Ik geloof echt dat je tijdens je leven moet proberen te ontdekken hoe je een positieve impact op de wereld kunt hebben. Je kan ervoor kiezen om deel te nemen aan je leven, of je kan terugkrabbelen en kritiek geven op alle anderen.”

Lees ook:

Gwyneth Paltrow deelt de beste vibrators om te gebruiken tijdens de lockdown

Rechterhand Gwyneth Paltrow verdedigt ‘The Goop Lab’: “Wíj maakten geen drama van die vaginakaarsen”

Drugs en groepsorgasmes: Gwyneth Paltrow verkent vreemde wellnesstechnieken in nieuwe Netflixserie