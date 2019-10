Gwyneth Paltrow legt uit waarom ze haar Marvel-films niet uit elkaar kan houden: “Ik ben een 47-jarige moeder” SDE

12 oktober 2019

10u32

Bron: ELLE 0 Celebrities Tegenwoordig houdt Gwyneth Paltrow (47) zich vooral bezig met haar lifestylewebsite GOOP. Als ze nog eens acteert, dan kruipt ze meestal in de huid van Pepper Potts, de tegenspeler van Iron Man. Toch kan Paltrow de weinige films waarin ze nog eens opduikt, niet uit elkaar houden - tot groot jolijt van het internet. Maar daar is een goede reden voor, vertelt ze aan ELLE.

Gwyneth Paltrow is er zich van bewust dat ze de Marvel-films waarin ze meespeelt, amper uit elkaar kan houden. Maar dat kan haar niet verweten worden, vindt ze. “Het is erg verwarrend, want er zijn zoveel Marvel-films”, vertelt ze aan ELLE. “En om eerlijk te zijn, ik heb er niet erg veel van gezien. Het is erg stom en het spijt me, maar ik ben een 47-jarige moeder.”

Goede argumenten, en het moet gezegd - het zorgt voor best grappige momenten. Eerder deze maand gaf Paltrow nog toe dat ze ‘Spider-Man: Homecoming’ nog nooit gezien had. “Dit is echt gênant”, zei ze in de talkshow ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Ik was gewoon in de war. Er zijn zoveel geweldige Marvel-films die onderling verbonden zijn, en ik dacht dat dit een ‘Avengers’-film was, maar dat is het niet. Ik heb de film eigenlijk nooit gezien.” Al trok ze dat laatste snel terug in. “Wacht! Knip dat weg, ik neem dat terug!”

Hoofdrolspeler van ‘Spider-Man: Homecoming’, Tom Holland, kreeg het fragment ook onder ogen en reageerde er in een interview met de website PopSugar op. “Ik bedoel, ik heb maar een keer met Gwyneth gewerkt, en dat herinnert ze zich niet meer”, grapte Holland, die Spider-Man voor het eerst speelde in 2016 in de Marvel-film ‘Captain America: Civil War’. “Het breekt nog altijd mijn hart.”