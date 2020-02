Gwyneth Paltrow kent geen gêne, maar: “Mijn dochter schaamt zich dood voor mij!” TDS

15 februari 2020

16u50

Bron: E! News 0 Celebrities Als we van één beroemdheid kunnen verwachten dat ze geen enkele gêne kent, dan is het wel van Gwyneth Paltrow (47). Onlangs Als we van één beroemdheid kunnen verwachten dat ze geen enkele gêne kent, dan is het wel van Gwyneth Paltrow (47). Onlangs lanceerde ze nog een geurkaars die naar haar eigen vagina ruikt , waarmee de actrice/onderneemster iedereen wist te verbazen. En ook haar 15-jarige dochter Apple had haar twijfels, zo zegt Paltrow op de bank bij ‘The Ellen DeGeneres Show’.

“Ik bedoel maar, mijn dochter vindt me weerzinwekkend”, geeft Paltrow toe. “Als ik ook maar iets in het openbaar durf te doen, behalve dan mijn mond houden en stilstaan, roept ze meteen: ‘Oh mijn God, stop!’ Ze is bijna 16. Ze viert haar verjaardag in mei. Maar als ik wil dansen, dan wordt ze rood van schaamte.”

Gwyneth bekent verder dat ze zich ‘een mislukking’ voelde toen ze haar dochter leerde autorijden. “Ze is een hele goede chauffeur. Ik probeerde kalm te blijven”, zegt ze. “Het was de eerste keer dat ik faalde als moeder. Omdat zij door het rood stoplicht reed en ik naar haar schreeuwde. Ze begon te huilen en het was verschrikkelijke. Ik voelde me zo slecht. Dus toen dacht ik: weet je wat, ik ga gewoon ontspannen. En nu is ze dus een fantastische chauffeur. Ik denk dat ik geleerd heb van mijn fouten.”