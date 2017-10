Gwyneth Paltrow in 1998 bij David Letterman: "Weinstein dwong me hier te zijn in plaats van bij mijn familie" Joeri Vlemings

19u21 1 screenshot Celebrities Gwyneth Paltrow (45) outte zich eerder als 22-jarig slachtoffer van de seksuele avances van Hollywoodproducer Harvey Weinstein. In 1998, op haar 26ste, zat ze op de sofa bij David Letterman. Tegen haar wil, bekende ze. Harvey Weinstein had haar "gedwongen". De beelden van het interview worden nu overal heropgevist en geherinterpreteerd.

David Letterman had in zijn Late Show bijna twintig jaar geleden de Amerikaanse actrice te gast die de film Shakespeare in Love kwam promoten. Het gesprek ging over Thanksgiving en waarom Gwyneth Paltrow niet in Los Angeles bij haar familie was om dat feest te vieren. De talkshowhost vroeg haar, lacherig: "Ben je hier uit vrije wil? Heeft iemand je gedwongen om hier te zijn?" Paltrow antwoordde: "Telt Harvey Weinstein mee als een dwingeland?" Letterman maakte dan een grapje over Weinstein, die volgens hem vroeger "een soort van maffiahulpje" was.

"Ik doe al mijn films voor Weinstein, dat is eigenlijk Miramax", ging ze verder. "En ik ben een bofkont dat ik dat daar mag doen, maar hij zal je zeker dwingen bepaalde dingen te doen." "Dus Harvey zei: 'ga maar wat over je film babbelen', ging het zo?" "Ja", lachtte Paltrow. "En wat doet hij in de plaats voor jou?" "Niks", was het antwoord.

Brad Pitt

Het interviewstukje verliep in een vrolijke sfeer, maar vandaag kijken sommigen er toch enigszins anders tegenaan. Zeker omdat Paltrow zélf al aangaf dat ze op haar 22ste slachtoffer was van ongewenste intimiteiten vanwege de machtige Hollywoodproducer in het Peninsula Beverly Hills Hotel. Paltrow vertelde haar choquerende ervaring aan haar toenmalige partner, Brad Pitt, die Weinstein erover aansprak. De actrice kreeg te horen dat ze haar mond moest houden en vreesde voor ontslagen te worden.

Photo News