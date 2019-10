Gwyneth Paltrow: “Ik ben bang dat ik mijn kinderen in de steek heb gelaten” KDL

06 oktober 2019

18u36

Bron: DailyMail 0 Celebrities Toen Gwyneth Paltrow (47) en Chris Martin (42) in 2014 aankondigden dat ze zouden scheiden, gaven ze meteen mee dat ze op dat op een erg vriendschappelijke manier zouden doen omdat dat het minst traumatisch zou zijn voor hun kinderen, Apple (15) en Moses (13). Maar nu denkt Gwyneth dat ze haar kinderen misschien op een andere manier in de steek gelaten heeft, vertelt ze.

“Chris en ik zijn nog altijd erg close”, vertelt Gwyneth aan News Corp Australia. “We blijven familie, ook al zijn we geen koppel meer.” Dat de twee nog erg goed met elkaar om kunnen, werd de afgelopen jaren meermaals duidelijk. Zo trekken ze zelf regelmatig samen op vakantie met hun kinderen en met hun nieuwe partners erbij.

Samenwonen

“Maar”, gaat Gwyneth verder, “ik ben er niet van overtuigd dat ik mijn kinderen niet op een andere manier in de steek heb gelaten”. Waarom ze dat net zegt, wordt niet meteen duidelijk, maar Gwyneth vertelde eerder nog dat ze altijd het beste voor haar kinderen wil. Zo koos ze ervoor om tijdens haar relatie met scenarioschrijver Brad Falchuk, en zelfs enkele maanden na hun huwelijk, apart te blijven wonen. “Brad en ik hebben allebei tieners die we erg graag zien, maar we wilden hen gewoon wat tijd en ruimte geven om aan de situatie te wennen. We wilden niet te snel gaan.”

(Lees verder onder de foto)

Acteercarrière

Ondertussen zijn Gwyneth en Brad wel gaan samenwonen en heeft de scenarioschrijver Gwyneth kunnen overtuigen om toch nog eens te acteren. In 2017 kondigde de blondine aan dat ze, naast haar rol als Virginia “Pepper” Potts in de ‘Avengers’- film, stopte met acteren omdat ze het te druk had met haar website Goop. Maar daar is nu verandering in gekomen. Gwyneth is momenteel te zien in ‘The Politician’, een Amerikaanse comedy en dramaserie die gemaakt werd door Ryan Murphy, Brad Falchuk en Ian Brennan en op 27 september 2019 in première ging op Netflix. “Brad was de reeks aan het schrijven en hij bleef me maar vertellen dat ik hem inspireerde voor de rol van Georgina Hobart. Ik vertelde hem dat ik echt geen tijd had om te acteren, maar toen hij zei dat hij er dan een kleine rol van zou maken, stemde ik toch toe.”