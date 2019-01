Gwyneth Paltrow gaat op huwelijksreis en neemt... haar ex Chris Martin mee TK

10 januari 2019

08u09

Bron: ANP 0 Celebrities Het pas getrouwde paar Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk had een bijzondere gast mee tijdens hun huwelijksreis op de Malediven. Chris Martin, de ex-man van Gwyneth, vloog ook mee naar de eilandengroep en dat was volgens de actrice 'heel modern', zo liet ze weten in de televisieshow ‘Live with Kelly and Ryan’.

"Mijn man en zijn kinderen, mijn kinderen, mijn ex-man en onze beste vrienden gingen allemaal mee op reis. We waren één grote familie en hadden leuke, goede gesprekken 's avonds aan tafel. Het was helemaal niet raar, maar juist fijn. Kinderen willen hun ouders uiteindelijk toch het liefste samen aan de eettafel zien en ik denk dat Chris en ik daarin heel goed geslaagd zijn," aldus Gwyneth.

Presentatoren Kelly Ripa en Ryan Seacrest wisten niet wat ze hoorden en prezen Gwyneth en Chris voor de manier waarop ze met hun scheiding zijn omgegaan. "Jullie zijn een voorbeeld voor andere stellen die uit elkaar gaan, je zou er een boek over moeten schrijven," aldus Kelly. Daarvoor zijn voor zover bekend geen plannen, maar Gwyneth schrijft wel veel neer op haar blog Goop. Die komt vaak in het nieuws omdat Paltrow bizarre dingen aanprijst en het niet altijd even nauw neemt met de wetenschap. Denk maar aan haar peperdure sekskit of de stickers waar zelfs NASA zich mee moeide.