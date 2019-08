Gwyneth Paltrow gaat op dubbeldate met ex Chris Martin SDE

09 augustus 2019

17u06 0 Celebrities Het blijft goed klikken tussen Gwyneth Paltrow (46) en haar ex-man Chris Martin (42). De twee kondigden in 2014 aan dat ze ‘bewust gingen ontkoppelen’ maar blijven elkaars gezelschap opzoeken. Deze week werden ze met hun huidige geliefden in de Hamptons gezien.

Gwyneth Paltrow en haar echtgenoot Brad Falchuk werden samen met Chris Martin en diens vriendin Dakota Johnson op het strand gezien. Ook Apple en Moses, de kinderen van Gwyneth en Chris, waren erbij. Het is een van de eerste keren dat Dakota en Chris opnieuw samen gezien worden, nadat geruchten over een breuk de ronde deden. Volgens sommige bronnen is het echter niemand minder dan ex-vrouw Gwyneth die de romance nieuw leven inblies. “Gwyneth vindt Dakota erg leuk en houdt van Chris en Dakota als koppel”, vertelt een bron aan E! News. “Dakota past er erg goed bij en voelt zich een deel van de familie wanneer ze met z’n allen afspreken. Ze is erg volwassen, slim en interessant. Ze hebben veel om over te praten. Gwyneth wil zich niet te veel moeien met het liefdesleven van Chris, maar ze wil dat hij gelukkig is en steunt hem. Ze heeft gezien hoe gelukkig hij met Dakota is en dat is voor iedereen een goede zaak.”