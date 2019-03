Gwyneth Paltrow ‘erg geraakt’ door kritiek op haar scheiding met Chris Martin TK

19 maart 2019

11u59

Bron: ANP 0 Celebrities Toen Gwyneth Paltrow en Chris Martin in 2014 besloten een punt achter hun huwelijk te zetten, gebruikten ze daarvoor de term 'bewust ontkoppelen'. Dat leverde hen de nodige kritiek op en dat heeft Gwyneth zich destijds erg aangetrokken.

In Armchair Expert, de podcast van Dax Shepard (de man van Kristen Bell), vertelt de actrice gisteren dat de kritiek vreselijk was voor haar. "Het voelde alsof de wereld zich tegen ons keerde, alleen omdat we hadden besloten aardig tegen elkaar te zijn en een familie te blijven."

Toch werkt die opzet voor de actrice en de Coldplay-voorman tot op de dag van vandaag. Gwyneth trouwde afgelopen najaar en nam naast haar kinderen en een aantal goede vrienden ook Chris mee op haar huwelijksreis. "Het was een hele moderne honeymoon", concludeert ze zelf.