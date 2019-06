Gwyneth Paltrow en echtgenoot hebben aparte huizen maar... "dit is het ideale huwelijk” SD

Bron: The Sunday Times 0 Celebrities Gwyneth Paltrow (46) mag dan al sinds vorig jaar getrouwd zijn met Brad Falchuk (48), toch ziet hun huwelijksleven er behoorlijk anders uit dan dat van het gemiddelde echtpaar. De twee wonen namelijk in aparte huizen, al benadrukt Paltrow dat ze het “ideale huwelijk” hebben.

In The Sunday Times vertelt Gwyneth Paltrow openlijk over haar huwelijk met televisieproducent Brad Falchuk. De twee huwden vorig jaar. In het blad vertelt Paltrow dat haar ‘intimiteitsleraar’ haar aanraadde om een soort ‘polariteit’ in haar huwelijk te creëren. De actrice doet dat door niet samen met haar echtgenoot in één huis te gaan wonen, maar door elk een eigen huis in Los Angeles te behouden. Falchuk verblijft evenwel minstens vier dagen in de week bij haar, vertelt ze erbij. “Al mijn getrouwde vrienden zeggen dat de manier waarop we leven, ideaal klinkt en dat we niets moeten veranderen”, zegt ze nog.

Eigen kamer voor ex-man

Op deze manier willen Paltrow en Falchuk de samensmelting van hun families iets gemakkelijker maken. De actrice heeft namelijk twee kinderen - Apple en Moses - uit haar relatie met Chris Martin, en ook Falchuk heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk. Het is niet de enige manier waarop Paltrow het haar kinderen gemakkelijk wil maken. Zo gingen Martin en zijn nieuwe vriendin, Dakota Johnson, mee op de huwelijksreis van Paltrow en Falchuk, en heeft de Coldplay-zanger nog steeds een eigen kamer in het huis van zijn ex-vrouw.

Wie zich daar vragen over stelt, is bij Paltrow aan het foute adres. “Ik maak me niet druk om haatdragende mensen”, vertelt ze. “Haters zijn irrelevant voor me. Zoals Brené Brown zegt: ‘Ik maak dit werk niet voor mensen die niet in de arena zijn’. Haters betekenen niets voor me want het zijn mijn mensen niet.”