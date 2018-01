Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk zijn verloofd: "We voelen ons intens gelukkig" DBJ

21u00 0 IT Gwyneth Paltrow en haar vriend Brad Falchuk Celebrities Gwyneth Paltrow (45) en haar vriend Brad Falchuk (46) verloofden zich vandaag. "We voelen ons intens gelukkig dat we ons samenvoegen op dit moment in ons leven en onze successen en mislukkingen kunnen dienen als bouwstenen voor een gezonde en gelukkige relatie.”

Op Instagram plaatste Gwyneth de eerste cover van GOOP Magazine, uitgebracht door haar eigen bedrijf. Daarop is ze samen met haar verloofde te zien. In het bijschrijft deelt ze een emoticon van een verlovingsring. De geruchten over een mogelijke verloving gaan al langer, er zijn zelfs bronnen die beweren dar de twee al een jaar verloofd zijn.

💍 Een foto die is geplaatst door null (@gwynethpaltrow) op 08 jan 2018 om 17:59 CET

Glee

Gwyneth en Brad leerden elkaar in 2014 op de set van Glee kennen, maar hun relatie werd pas een jaar later bekend. Sowieso geven ze weinig ruchtbaarheid aan hun liefdesleven; de afgelopen drie jaar verschenen ze nooit samen op een rode loper en ook plaatsen ze amper foto’s van elkaar op social media.

Voor de actrice is het niet haar eerste huwelijk. Tot 2014 was ze getrouwd met Coldplay-zanger Chris Martin, met wie ze twee kinderen heeft: Apple en Moses. Ook Brad was eerder getrouwd.