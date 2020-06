Gwyneth Paltrow doet het weer: nieuwe kaars ruikt naar haar orgasme TDS

17 juni 2020

10u06

Dat Gwyneth Paltrow (47) niet om een opmerkelijke stunt verlegen zit, weet intussen iedereen. Begin dit jaar kwam de actrice/onderneemster nog met een kaars op de proppen die ruikt naar haar vagina . Hoewel er sceptisch gereageerd werd, raakte de geurkaars binnen één uur uitverkocht, dus besloot Gwyneth een vervolg te breien aan dat succes. Paltrow komt daarom met een nieuwe geurkaars, die dit keer ruikt naar haar orgasme.

Als actrice is Gwyneth Paltrow al langer een vaste waarde. Maar intussen verkent ze ook andere zakelijke domeinen: met haar lifestyleplatform Goop verkoopt ze recepten, producten en adviezen voor een gezonde levensstijl. Of ze ook daar een Oscar zal voor krijgen, is echter nog maar de vraag. Over haar rol als zakenvrouw zijn de meningen dan ook erg verdeeld, en daar zit de aard van het productengamma uiteraard voor veel tussen.

“Jij bent altijd wel om de een of andere reden in het nieuws. Ik heb gezien dat je een kaars had. Maar de naam van die kaars.... ze was uitverkocht”, zei talkshowhost Jimmy Fallon diplomatisch, waar Paltrow deze week te gast was. Paltrow zag er duidelijk geen graten in: “Het is best grappig”, zei ze. “Het was begonnen bij een punkrock, beetje feministisch idee, weet je wel. En we hebben ondertussen een nieuwe kaars. Eentje die wellicht beter voor jou is om aan je vrouw te geven.”

(lees verder onder de foto)

Reserveren

Zo werd de ‘This Smells Like My Orgasm-kaars’ geboren. De kaars is momenteel te reserveren via de website van Goop en kost zo’n 66,50 euro. Vanaf 25 juni worden de bestelde kaarsen verzonden naar hun nieuwe eigenaars. Volgens de omschrijving van de kaars werd de geur samengesteld uit pompelmoes, neroli en rijpe cassisbessen vermengd met buskruitthee en rozen voor een geur die sexy, verrassend en enorm verslavend is.

