Gwyneth Paltrow bevestigt haar huwelijk met foto van trouwringen MVO

01 oktober 2018

06u52

Bron: ANP 0 Celebrities Gwyneth Paltrow heeft haar huwelijk met Brad Falchuk bevestigd middels een foto op Instagram, waarop beide handen met een gouden trouwring te zien zijn. De actrice schreef er geen tekst bij, maar kreeg direct honderden reacties en gelukswensen van haar volgers.

Gwyneth en Brad trouwden zaterdag in de tuin van haar zomerhuis in The Hamptons, nadat het 'rehearsal dinner' een dag eerder plaatsvond bij Jerry Seinfeld en zijn vrouw Jessica. Bij het huwelijk zelf was een groot aantal beroemdheden aanwezig, zoals Robert Downey Jr., Cameron Diaz en haar man Benji Madden, Steven Spielberg en zijn vrouw Kate Capshaw.

Voor Gwyneth en Brad, die elkaar leerden kennen in 2010 toen ze een gastrol had in de serie Glee die hij mede bedacht, is dit hun tweede huwelijk. Brad was eerder getrouwd met een medeproducente en heeft uit dat huwelijk twee kinderen. Gwyneth trad in 2003 in het huwelijk met Coldplay-zanger Chris Martin met wie ze twee kinderen heeft: dochter Apple en zoon Moses. In 2014 maakten Chris en Gwyneth wereldkundig dat ze ervoor kozen "bewust te ontkoppelen". Twee jaar later was hun scheiding officieel.

Een foto die is geplaatst door Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) op 30 sep 2018 om 21:55 CEST