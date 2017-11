Gwen Stefani verklapt wat ze Blake Shelton cadeau doet met kerst (en de grappige reden erachter) MVO

12u41 0 photo_news Gwen Stefani en Blake Shelton Celebrities Gwen Stefani heeft al verklapt wat ze dit jaar onder de kerstboom zal leggen voor haar vriend, Blake Shelton, die vorige week de titel 'Sexiest Man Alive' kreeg opgespeld door het blad 'People'. "Hij is een moeilijk persoon om voor te kopen, maar dit jaar weet ik perfect wat ik ga halen."

"Blake is véél te groot," klinkt het. "Hij is veel groter dan ik en het valt me op dat hij niet in mijn meubels lijkt te passen. De proporties kloppen gewoon niet. Blake is heel graag op zijn ranch in Oklahoma, daar is alles groot en open. Dus wat ik voor hem ga aankopen, dit jaar, is een gigantische zetel om bij mij thuis te zetten. Eentje waarin hij niet reusachtig lijkt. En een plekje waar hij buiten een kampvuur kan aanstoken, ofzo. Ik wil dat hij zich thuisvoelt in L.A."

De twee vieren hun derde kerst samen, nadat ze een koppel werden in november 2015.