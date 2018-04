Gwen Stefani: "Ik denk aan trouwen met Blake" MVO

11 april 2018

08u30 0 Celebrities Gwen Stefani was te gast bij Ellen DeGeneres en biechtte aan de talkshowhost op 'dat ze vaak denkt aan een huwelijk met haar vriend Blake Shelton'. DeGeneres wond er geen doekjes om en vroeg de zangeres op de man af wanneer het nou eens gaat gebeuren.

"Ik word een beetje zenuwachtig om hierover te praten met jou," giechelde Gwen. "Misschien is het beter als ik niks zeg. Als ik zeg dat we gaan trouwen, dan is dat zo en als ik zeg dat we niet gaan trouwen, dan is dan een beetje sneu. Maar goed, ik ben gek op trouwpartijen en houd veel van Blake en mijn kinderen zijn ook gek op hem." Hierop reageerde Ellen: "Trouw dan toch met hem!"

De reden dat Stefani te gast was bij Ellen, was om bekend te maken dat ze haar eerste vaste show in Las Vegas krijgt, een mijlpaal in haar loopbaan. Op 27 juni start ze met haar 'Just A Girl'-shows in Planet Hollywood Resort & Casino de beroemde gokstad.