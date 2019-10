Gwen Stefani en Blake Shelton wonen samen KDL

09 oktober 2019

Na vier jaar hebben Gwen Stefani (50) en Blake Shelton (43) de volgende grote stap in hun relatie gezet. De zangeres en zanger wonen samen, meldt Us Weekly.

De 50-jarige No Doubt-frontvrouw en de 43-jarige countryster, die elkaar leerden kennen op de set van ‘The Voice’, hebben samen een huis gekocht. “Het wordt momenteel opgeknapt, dus om die reden wonen ze nu in een tijdelijke huurwoning in Bel-Air”, vertelt een bron. Tot voor kort verdeelde het koppel de tijd tussen Gwens woning in Los Angeles en Blakes boerderij in Oklahoma. Waar ze nu een huis hebben gekocht, is niet duidelijk.

De zangeres viel kort na haar scheiding van zanger Gavin Rossdale, met wie ze drie zoons heeft, voor de charmes van de zanger. Blake was eveneens net vrijgezel. Zijn huwelijk met countryzangeres Miranda Lambert strandde een paar maanden voor de twee begonnen te daten.