Guy Swinnen openhartig over depressie: "Muziek interesseerde me nog nauwelijks" KDL

08u34

Bron: Joe 0 KRISTIEN BOLLEN Guy Swinnen Celebrities Guy Swinnen (57) was zondag te gast bij Kris Wauters in zijn programma 'Zot Gedraaid' op Joe en daar was de The Scabs-zanger erg openhartig.

“Ik heb rond mijn veertigste een heel zware depressie doorgemaakt. Op dat moment zat ik zo diep, dat muziek me eigenlijk nog nauwelijks interesseerde”, vertelde Guy. “Op een bepaald moment kreeg ik van iemand een bootleg doorgestuurd van het nummer 'Born In Time' van Bob Dylan. Het was zelfs niet de tekst die me boeide, maar vooral de sfeer die in de muziek zat. Toen ik het nummer hoorde, heb ik gehuild zoals een klein kind. 'Born In Time' beschrijft eigenlijk perfect de gevoelens die ik toen had. Ik heb het 100 keer na elkaar gedraaid, totdat ik me beter voelde. Het heeft mij uit de depressie gehaald. Het is eigenlijk een beetje de soundtrack van mijn depressie geweest.”

Niet de zanger van de Scabs

Tijdens een gesprek over Guy's favoriete zanger Neil Young, wist Guy nog iets te vertellen over de beginjaren van The Scabs: “In het begin was ik helemaal geen begenadigd muzikant. Het heeft lang geduurd voordat ik drie akkoorden kon spelen en ik was zelfs geen zanger. Mijn neef zong toen bij The Scabs, totdat hij op doktersadvies is moeten stoppen, omdat hij eeltknobbels kreeg op zijn stembanden. Frankie, onze drummer, heeft toen de gevleugelde woorden gesproken: ‘Guy, anders moet jij zingen totdat we een echte zanger gevonden hebben.’ En veertig jaar later zit ik hier nog altijd”, lachte Guy.