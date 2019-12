Guy Ritchie brengt tijd door met zonen na “legale strijd" met ex Madonna SDE

26 december 2019

21u24

Bron: Metro UK 0 Celebrities Net als vele andere beroemdheden heeft ook regisseur Guy Ritchie (51) een familiefoto op zijn Instagrampagina gezet voor Kerstmis. Opvallende aanwezigen: zonen Rocco (19) en David (14), die hij met Madonna (61) deelt. Enkele dagen geleden diende Ritchie nog een verzoek in bij de rechtbank om kerst samen met zijn zonen te kunnen vieren.

Trotse vader Guy Ritchie poseerde samen met zijn huidige echtgenote Jacqui Ainsley en hun drie kinderen - Rafael, Rivka en Levi. Maar ook Rocco en David, de zonen Guy en zijn ex-vrouw Madonna staan mee op de foto. Dat is best opvallend, want naar verluidt is de regisseur in een legale strijd verwikkeld met zijn muzikale ex. Guy zou twee dagen voor kerstmis een verzoek hebben ingediend in hun echtscheidingszaak voor de “handhaving of uitvoering van een vonnis of bevel”. Klinkt vaag, maar volgens bronnen zouden de exen ruzie gemaakt hebben over waar hun zoons kerstmis zouden doorbrengen. Met het verzoek wilde Guy het bezoek bij de rechter afdwingen - al heeft rechter Deborah Kaplan tot op heden geen beslissing genomen.

Het is niet de eerste keer dat Madonna en Guy ruziemaken over Rocco (hun biologische zoon) en David (die de twee uit Malawi adopteerden). In 2015 droeg rechter Kaplan Rocco op om naar New York te gaan om zijn moeder te bezoeken. Volgens de advocaten van Guy wilde Rocco dat echter niet. In 2016 volgde dan een dispuut omdat Rocco definitief bij zijn vader wilde gaan wonen. Dat werd uiteindelijk toegestaan, maar de rechter oordeelde wel dat de jongen regelmatig terug naar America moest om bij zijn moeder te zijn.