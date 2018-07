Guy Pearce over Kevin Spacey: "Hij was echt heel handtastelijk. Gelukkig was ik al 29" TK

03 juli 2018

13u14

Bron: The Sun 0 Celebrities Acteur Guy Pearce heeft een boekje opengedaan over zijn in onmin geraakte collega Kevin Spacey, die uit de schijnwerpers verdween toen hij beschuldigd werd van de aanranding van een 14-jarige acteur. In een tv-interview gaf Pearce toe dat er iets in zat: "Hij was echt een handtastelijk persoon."

Pearce werkte in 1997 samen met Spacey aan de film 'L.A. Confidential', en ook hij merkte dat het niet helemaal klopte. "Spacey... Het is moeilijk om op dit moment over hem te babbelen", verklaarde Guy in een Australisch tv-interview. "Geweldige acteur, maar het was inderdaad niet gemakkelijk. Hij was een heel handtastelijke vent. Gelukkig was ik al 29, geen 14..."

Daarmee verwijst Pearce naar 'Star Trek: Discovery'-acteur Anthony Rapp, die Spacey er eind vorig jaar van beschuldigde van aanranding. De feiten zouden plaatsgevonden hebben toen hij amper 14 was, en Spacey 26. Op een feestje lokte Spacey hem mee naar een slaapkamer, waar hij hem op het bed gooide en avances maakte. De gevierde acteur maakte het daarna alleen maar erger door zich te verontschuldigen op Twitter en te zeggen dat hij dronken was en zich het voorval niet herinnerde. Hij kwam in één adem ook uit de kast. "