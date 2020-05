Guns N' Roses brengt T-shirt met sneer naar Trump op de markt MVO

14 mei 2020

21u00

Bron: ANP 1 Celebrities In de webwinkel van Guns N’ Roses is binnenkort een bijzonder T-shirt te koop. Op het zwarte shirt staat in grote gele letters de tekst ‘Live N’ Let Die’, met daaronder in het rood de term ‘COVID 45'.

De tekst op het shirt is een directe verwijzing en sneer naar de 45ste Amerikaanse president Donald Trump. Hij bezocht recent een fabriek waar mondmaskers voor de overheid gemaakt worden zonder er zelf eentje te dragen, terwijl dit daar wel verplicht was. Medewerkers van de fabriek speelden tijdens zijn bezoek keihard het nummer ‘Live and Let Die’ van de band Wings (1973) op de achtergrond om Trump te sarren. Guns N’ Roses heeft het nummer in 1991 gecoverd.

Volgens de webshop van Guns N’ Roses kost het T-shirt 25 dollar (ongeveer 23,18 euro) en gaat de volledige opbrengst daarvan naar MusiCares. Deze organisatie biedt diensten en hulpmiddelen aan mensen uit de muziekindustrie die het moeilijk hebben.

Guns N’ Roses-frontman Axl Rose is een fervent tegenstander van president Trump. Hij lag in het verleden al meerdere malen overhoop met hem en heeft zich vaak negatief uitgesproken over de manier waarop Trump de coronacrisis in de Verenigde Staten heeft aangepakt.