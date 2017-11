Guiness World Record Day: Dit zijn de opvallendste records van celebs MVO

17u41 0 Celebrities 9 november is 'Guiness World Record Day'. Het gelijknamige boek staat vol gekke, indrukwekkende en bijna ongeloofwaardige records, en ook verschillende celebrities hebben er een plaatsje in bemachtigd. Dit zijn de meest opvallende celebrityrecords.

Taylor Swift: Hoogste jaarwinst ooit voor een vrouwelijke popster

Taylor verdient niet minder dan 170.000.000 dollar per jaar. Zo'n 146.222.023 euro.

Katy Perry: Eerste twittergebruiker ooit met 100 miljoen volgers

Katy slaat graag aan het tweeten, en dat zal de wereld geweten hebben. Of toch zeker de 100 miljoen fans die haar het record hebben bezorgd.

Beyoncé: Meest gelikete afbeelding op Instagram

De zwangerschapsschoot van Queen B was enorm populair. Deze foto kreeg zomaar 7.370.104 likes.

Emimem: Meeste woorden gebruikt in een hitsingle

Rapper Eminem gebruikt in zijn nummer "Rap Gold" 1.560 woorden. Dat zijn er maar liefst 4,28 per seconde.

Justin Bieber: Eerste artiest om de eerste 3 plaatsen in de Top 10 tegelijkertijd in te nemen in het Verenigd Koninkrijk

Met zijn singles 'Love Yourself', 'Sorry' en 'What Do You Mean?' palmde Justin respectievelijk de eerste, tweede én derde plaats in op de hitlijst.

Jennifer Lawrence: Meest opbrengende actieheldin ooit

Jennifers carrière ging van start als Katniss Everdeen, het hoofdpersonage in 'The Hunger Games'. De films brachten wereldwijd een brutowinst van meer dan anderhalf miljard op.