Guido Belcanto speelt zelf hoofdrol in musical over zijn leven HL

25 juni 2018

06u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Guido Belcanto (65) bereidt een musical voor over zijn turbulente leven en met zijn bekendste liedjes. De zanger zal zelf de hoofdrol spelen. "Het wordt zeker geen hoera-verhaal."

Guido Belcanto werd in mei 65. "Ik had geen zin om dat met een voorspelbaar jubileumconcert te vieren, ik wou iets met meer risico", zegt de zanger. "Vitalski kwam op het idee van een musical. Hij koos 20 nummers uit en bedacht een verhaal, gebaseerd op mijn leven. 'De zoete smaak der zonde' is alles in één geworden: biografie, musical en concert. Maar vooral ook een tragikomedie, want mijn leven is geen hoera-verhaal. Nu ben ik beroemd en succesvol, maar ik heb ook al veel miserie gekend. Ik moest jaren als straatzanger aan de bak komen en worstelde met een levensbedreigende depressie. Zo belandde ik in de psychiatrie. Zo'n 20 jaar geleden deed ik ook veel stof opwaaien door mij als travestiet te outen. Ik denk dat ik toch alles overwonnen heb."

"We plannen 20 voorstellingen met 8 acteurs en 5 muzikanten", vult Vitalski aan. "Voor Studio 100 is dit klein bier, maar voor ons een groots opzet. Wij zijn een bende cowboys, die dit zonder subsidie en marketingmachine uit onze hoed proberen te toveren."

Geen pensioen

Belcanto denkt nog lang niet aan afbouwen. "Een zanger gaat niet met pensioen. Want dan is er niks meer. Ik heb net de tournee 'Liefde en devotie' achter de rug en in september start 'De zoete smaak der zonde'. Meteen daarna volgt een intiemere concertreeks: 'Zo goed als alleen'. Hou ouder ik word, hoe drukker mijn agenda." (HL)