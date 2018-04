Guga Baul speelt laatste match in Oostende: "Nu meer tijd voor mijn gezin" Leen Belpaeme

22 april 2018

21u03 1 Celebrities Guga Baul oftewel Lorre voor zijn voetbalmakkers van derdeklasser Union Zandvoorde, speelde zondag zijn laatste match in Oostende. Hij stopt met voetballen en dat afscheid werd gevierd met ondermeer speciaal ontworpen T-shirts. Enkele tientallen toeschouwers waaronder vriendin Tine Embrechts zagen Lorre scoren en de ploeg gelijk spelen tegen Lissewege.

De stemmenimitator, die ondertussen al enkele jaren in Antwerpen woont, bleef de voorbije jaren zijn drukke agenda en gezinsleven combineren met het voetbal aan de kust. Met de komst van een tweede kindje werd dat nu onmogelijk. “Ik kon zelden nog komen naar de training op vrijdag en zaterdag waardoor ik amper nog in vorm was op zondag voor de wedstrijd, als ik al kon komen", zegt hij.

"Ook de combinatie met het gezin zorgde ervoor dat het geen ontspanning meer was maar vooral veel stress om hier op tijd te geraken. Ik stop nu maar blijf wel beschikbaar als de ploeg me nodig heeft en ik tijd heb. Ik blijf ook wel voetballen bij een veteranenploeg. Zo wordt het weer pure ontspanning”, vertelt Lorre.

